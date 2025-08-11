Ричмонд
Челябинск и Могилев назвались городами-побратимами

Соглашение об этом было подписано главой Челябинска Алексемм Лошкиным и председателем горисполкома Могилева Сергеем Чертковым.

Источник: Пресс-служба администрации города Челябинска

Подписание состоялось во время визита челябинской делегации в Беларусь. Челябинский градоначальник Алексей Лошкин считает, что стать городами-побратимами для Челябинска и Могилева подтолкнула сама история. «Наши города объединяет история, которая уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами», — прокомментировал событие Лошкин, отметив, что в настоящее время Россия и Беларусь успешно развивают экономические, социальные и культурные связи.

Напомним, что история побратимства между городами началась в годы Второй мировой войны, когда жители английского Ковентри передали жителям разрушенного Сталинграда небольшую собранную помощь. В конце 50-х годов появилась Всемирная федерация породнённых городов. Среди городов-побратимов Челябинска есть английское графство Ноттингемшир, американская Коламбия, израильская Рамла и китайский Урумчи.