Челябинск и Могилев назвались городами-побратимами

Подписание состоялось во время визита челябинской делегации в Беларусь. Челябинский градоначальник Алексей Лошкин считает, что стать городами-побратимами для Челябинска и Могилева подтолкнула сама история. «Наши города объединяет история, которая уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами», — прокомментировал событие Лошкин, отметив, что в настоящее время Россия и Беларусь успешно развивают экономические, социальные и культурные связи.