СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в деле завершения конфликта на Украине, утверждает Axios.

Источник: Reuters

По информации издания, ссылающегося на американского чиновника, многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к «значительному прогрессу» в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимира Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

