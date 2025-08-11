Суд над экс-главой омского Минтруда сорвался: названа причина и новая дата

«По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег, иного имущества (газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж и прочее), а также услуг имущественного характера (изготовление и установку на приусадебном участке спортивного комплекса) на общую сумму 647 тысяч рублей», — озвучивали детали обвинения в следственных органах региона.