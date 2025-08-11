Суд над экс-главой омского Минтруда сорвался: названа причина и новая дата

В картотеке Любинского районного суда Омской области появилась информация о ходе судебного процесса над бывшим главой регионального Минтруда Владимиром Куприяновым. Оказалось, что заседание, назначенное на минувший понедельник, 4 августа 2025 года, фактически сорвалось — по причине «недоставления подсудимого». В связи с этим старт разбирательства по уголовному делу отложен до 18 августа.
Напомним, Владимира Куприянова обвиняют в «Получение взятки за незаконные действия лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в крупном размере».
«По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег, иного имущества (газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж и прочее), а также услуг имущественного характера (изготовление и установку на приусадебном участке спортивного комплекса) на общую сумму 647 тысяч рублей», — озвучивали детали обвинения в следственных органах региона.
Отметим, Любинский районный суд Омской области выбран «базой» для судебного процесса не случайно: дело передали в инстанцию «по месту совершения» предполагаемого преступления.