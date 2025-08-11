Стало известно о планах радикалов по захвату юга Белоруссии

Боевики входящей в ВСУ террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк белорусских радикалов) планировали летом 2024 года захватить территории на юге Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Такие действия радикалы совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотели осуществить во время вторжения ВСУ в Курскую область.
«Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке “Полка Калиновского” и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области», — рассказал источник.
Собеседник добавил, что во вторжении в Белоруссию должна была принять участие и организация «Паспалітае рушэнне» (боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании). Для этого его части проходили подготовку в Литве и Польше.
Читайте также: Главком ВСУ признал неготовность к операции «Поток» в Курской области.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.