Нетаньяху обсудил с Трампом оккупацию сектора Газа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом планы Израиля по установлению контроля над всем сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху.
Там отметили, что лидеры двух стран обсудили планы Израиля по взятию под свой контроль оставшихся в Газе позиций движения ХАМАС.
«Лидеры двух стран обсудили планы Израиля по взятию под контроль остающихся укрепрайонов ХАМАС в Газе, чтобы положить конец войне, обеспечить освобождение заложников и поражение ХАМАС», — подчеркивается в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.
Также отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Трампа за его помощь Израилю с начала войны в Газе.
Ранее Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует взять под свой контроль всю территорию сектора Газа. Это нужно для «обеспечения периметра безопасности» и последующей передачи власти в секторе новому гражданскому правительству.
