Шойгу указал на возможность подтасовки результатов выборов в Молдавии

«Провальные итоги экономической деятельности, коррупция и политические репрессии со стороны властей подорвали доверие к ним избирателей. Поэтому, несмотря на массовую “промывку мозгов” населения, уверенности в победе на выборах у правящей партии нет. Посулы обеспечить высокие стандарты жизни в стране уже не впечатляют большинство молдаван», — констатировал Шойгу.
По оценкам экспертов, даже с помощью административного ресурса и нечистоплотных методов ведения избирательной кампании, в том числе использованных на предыдущих парламентских и президентских выборах, ПДС не сможет получить большинство в заксобрании, отметил Шойгу. Для формирования парламентского большинства ей необходимо будет выстраивать коалиции, а также привлекать, в том числе запугиванием и подкупом, независимых депутатов, добавил он.
«Есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. На выборах президента 2024 года за рубежом (исключая Россию) проголосовало около 320 тысяч человек. Для них было открыто более 230 участков. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, открыли только 2 участка и выдали лишь 10 тысяч бюллетеней. ЦИК Молдовы уже сообщил, что число избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборах останется прежним», — отметил Шойгу.
Однако даже такой комплекс действий молдавских властей не гарантирует им победы, добавил он.
«Поэтому не исключены и экстремальные варианты — от прямой подтасовки результатов до дестабилизации обстановки по украинскому “майданному” сценарию», — подчеркнул он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.