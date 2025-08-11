Царев: Зеленский воспринял встречу Путина и Трампа как победу России

Владимир Зеленский пытался изолировать Россию, поэтому воспринимает встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как проигрыш Украины, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Встреча Путина и Трампа для Киева — большой минус, потому что для Зеленского — это триумф российской дипломатии. Россию хотели изолировать, а тут проводят встречу на таком уровне. Однако нужно дождаться результатов встречи», — отметил он.
Экс-нардеп подчеркнул, что за продолжение боевых действий на Украине активно выступают Зеленский и его европейские сторонники, однако большинство украинцев — против.
«Большинство украинцев выступают за то, чтобы остановить боевые действия по линии соприкосновения. А это уже значит — потерять часть территории. Но для Зеленского добровольно вывести войска с каких-то территорий — очень сложное политическое решение. Он будет до последнего бороться, в том числе, чтобы сорвать любое соглашения Трампа и Путина», — добавил Царев.
Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске 15 августа. По информации CNN, Зеленский может лично приехать на Аляску во время переговоров российского и американского лидеров.