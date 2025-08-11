Царев: Зеленский воспринял встречу Путина и Трампа как победу России

«Большинство украинцев выступают за то, чтобы остановить боевые действия по линии соприкосновения. А это уже значит — потерять часть территории. Но для Зеленского добровольно вывести войска с каких-то территорий — очень сложное политическое решение. Он будет до последнего бороться, в том числе, чтобы сорвать любое соглашения Трампа и Путина», — добавил Царев.