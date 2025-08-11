Axios: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добился значительных успехов в переговорах в Великобритании, направленных на завершение конфликта на Украине, сообщает издание Axios. По данным источника, его многочасовые встречи в субботу привели к заметному прогрессу в реализации цели президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации.
Источники утверждают, что достигнуты важные договоренности, которые могут способствовать скорейшему завершению боевых действий и стабилизации ситуации в регионе. Эти переговоры стали ключевым этапом в дипломатическом процессе, направленном на поиск решений для урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что в субботу провел переговоры по Украине с представителями Киева и европейских стран. В их числе были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший министр обороны Украины и секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Ранее Вэнс заявил, что контакты Владимира Путина и Владимира Зеленского до 15 августа не будут продуктивными. Дональд Трамп должен сблизить лидеров РФ и Украины, считает вице-президент США.