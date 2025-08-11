Axios: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что в субботу провел переговоры по Украине с представителями Киева и европейских стран. В их числе были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший министр обороны Украины и секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.