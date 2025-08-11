Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Времени мы не теряли»: Стало известно о другом новейшем дальнобойном оружии РФ, помимо «Орешника»

Рябков: У России есть другое новейшее дальнобойное оружие, кроме Орешника.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация «не теряла времени» и сейчас уже имеет другие новейшие вооружения, кроме ракетного комплекса «Орешник». Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Орешник — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, замглавы МИД отметил, что он не может называть то, что ему называть не положено. Однако, добавил Сергей Рябков, такое вооружение есть.

Кроме того, российский дипломат заявил, что говорить о возможности размещения российского вооружения в новых регионах и, тем более называть их, с его стороны было бы также безответственно и неправильно.

«У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто для себя заведомо не исключаем», — заключил Сергей Рябков.

21 ноября прошлого года Россия впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, нанеся мощнейший и впечатляющий удар по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш».

Комментируя удары, президент России Владимир Путин в своем специальном обращении по этому поводу отметил, что это стало ответом на атаку Запада ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS по военным объектам в Брянской и Курской областях.

Посол Александр Яковенко заявил, что вооружённые силы России имеют значительное преимущество над западными странами в потенциальном прямом военном столкновении. Теперь это стало ясно всем.

В декабре прошлого года российский лидер сообщил, что эти ракетные комплексы появятся и в Белоруссии и войдут в состав РВСН России. При этом Путин подчеркнул, что определение целей для баллистических ракет «Орешника» будет оставаться за руководством Белоруссии.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в интервью западному СМИ, что подготовка первых позиций под новую систему вооружений «Орешник», которая появится в стране к концу текущего года, уже ведется.

Глава республики напомнил, что «Орешник» способен нести как обычные, так и ядерные боезаряды, что значительно усиливает обороноспособность страны. Такое вооружение станет важным элементом в системе национальной безопасности Белоруссии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше