Российская Федерация «не теряла времени» и сейчас уже имеет другие новейшие вооружения, кроме ракетного комплекса «Орешник». Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Орешник — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал дипломат.
Отвечая на вопрос, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, замглавы МИД отметил, что он не может называть то, что ему называть не положено. Однако, добавил Сергей Рябков, такое вооружение есть.
Кроме того, российский дипломат заявил, что говорить о возможности размещения российского вооружения в новых регионах и, тем более называть их, с его стороны было бы также безответственно и неправильно.
«У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто для себя заведомо не исключаем», — заключил Сергей Рябков.
21 ноября прошлого года Россия впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, нанеся мощнейший и впечатляющий удар по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш».
Комментируя удары, президент России Владимир Путин в своем специальном обращении по этому поводу отметил, что это стало ответом на атаку Запада ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS по военным объектам в Брянской и Курской областях.
Посол Александр Яковенко заявил, что вооружённые силы России имеют значительное преимущество над западными странами в потенциальном прямом военном столкновении. Теперь это стало ясно всем.
В декабре прошлого года российский лидер сообщил, что эти ракетные комплексы появятся и в Белоруссии и войдут в состав РВСН России. При этом Путин подчеркнул, что определение целей для баллистических ракет «Орешника» будет оставаться за руководством Белоруссии.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в интервью западному СМИ, что подготовка первых позиций под новую систему вооружений «Орешник», которая появится в стране к концу текущего года, уже ведется.
Глава республики напомнил, что «Орешник» способен нести как обычные, так и ядерные боезаряды, что значительно усиливает обороноспособность страны. Такое вооружение станет важным элементом в системе национальной безопасности Белоруссии.