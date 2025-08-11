Ричмонд
В Иркутской области напечатают 1 829 100 бюллетеней для голосования на выборах губернатора

Иркутская область, НИА-Байкал — 8 августа был дан старт изготовлению бюллетеней для голосования на выборах губернатора Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Макет избирательного бюллетеня подписал в печать председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, после этого была запущена печатная машина. Всего должно быть изготовлено 1 829 100 бюллетеней, из которых 390 100 штук — для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Обычные бюллетени будут изготовлены с надписью, выполненной микрошрифтом, а также с зеленой тангирной (защитной) сеткой, нанесенной типографским способом на лицевую сторону. На бюллетенях для КОИБ тангирную сетку отпечатают на обороте. Завершить печать бюллетеней должны к 18 августа, сообщает пресс-служба облизбиркома. Доставку избирательных бюллетеней по Иркутской области будет осуществлять ФГУП «Главный центр специальной связи» (спецсвязь).