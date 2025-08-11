Во Львове мужчина заявил, что разговаривает на «харьковском языке»

Во Львове произошёл инцидент, в ходе которого мужчина, реагируя на сделанное ему замечание, заявил, что говорит на «харьковском языке». Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Ситуация развернулась в Шевченковской роще, где женщина обратилась к группе мужчин, предположительно переселенцев из Харьковской области, с претензией по поводу их общения на русском языке. В ответ один из участников группы назвал свой язык «харьковским».
Позднее на место прибыла полиция, оформила протокол и провела разъяснительную беседу. Официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.
Ранее в Одессе отдыхающие устроили драку на пляже из-за песен на русском языке.