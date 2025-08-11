Ричмонд
Мотострелки ВВО уничтожили «противника» на полигоне в Хабаровском крае

На полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае мотострелки Восточного военного округа (ВВО) провели масштабные учения по огневой подготовке.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ходе занятий военнослужащие вышли на огневые позиции, тщательно замаскировались и выполнили комплекс упражнений, имитируя уничтожение условного противника.

Стрельба велась из современных автоматов АК-12 по мишеням, которые изображали живую силу и военную технику противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Кроме отработки огневых навыков, мотострелки совершенствовали тактику современного общевойскового боя. В программу учений входили действия в обороне и наступлении, а также разведка местности с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Эти мероприятия направлены на повышение боевой готовности личного состава и развитие умений быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на поле боя. Занятия прошли в строгом соответствии с учебным планом и подтвердили высокий уровень профессионализма военнослужащих.