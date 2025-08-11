Мотострелки ВВО уничтожили «противника» на полигоне в Хабаровском крае

Эти мероприятия направлены на повышение боевой готовности личного состава и развитие умений быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на поле боя. Занятия прошли в строгом соответствии с учебным планом и подтвердили высокий уровень профессионализма военнослужащих.