Мотострелки ВВО уничтожили «противника» на полигоне в Хабаровском крае

В ходе занятий военнослужащие вышли на огневые позиции, тщательно замаскировались и выполнили комплекс упражнений, имитируя уничтожение условного противника.
Стрельба велась из современных автоматов АК-12 по мишеням, которые изображали живую силу и военную технику противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме отработки огневых навыков, мотострелки совершенствовали тактику современного общевойскового боя. В программу учений входили действия в обороне и наступлении, а также разведка местности с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Эти мероприятия направлены на повышение боевой готовности личного состава и развитие умений быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на поле боя. Занятия прошли в строгом соответствии с учебным планом и подтвердили высокий уровень профессионализма военнослужащих.