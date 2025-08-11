Панкратов заметил внутреннее напряжение у Трампа на встречах с Путиным

«Трамп склонен к эффектным публичным проявлениям, что приводит к провокационности его поведения, поверхностности и несогласованности между речью и невербальной коммуникацией. Многие резкие движения и ужесточённая мимика говорят о внутреннем напряжении, неопределённости и высоком уровне тревожности, особенно при внезапных, нестандартных вопросах», — объяснил Панкратов.