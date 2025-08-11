Ричмонд
Панкратов заметил внутреннее напряжение у Трампа на встречах с Путиным

По словам эксперта, американский лидер часто использует резкие, демонстративные жесты.

Источник: Аргументы и факты

На внутреннее напряжение у американского президента Дональда Трампа во время встреч с российским лидером Владимиром Путиным обратил внимание в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, анализируя видео с этих мероприятий.

По словам эксперта, Трамп часто использует резкие, демонстративные жесты — указательный палец, широкие разведённые руки, преувеличенные мимические выражения, что свидетельствует о его склонности к доминированию, эмоциональной манипуляции и авторитаризму в коммуникациях.

Как отметил Панкратов, для Путина характерно экономное, осознанное использование жестикуляции: он подчеркивает важные моменты легкими, но уверенными движениями рук, а мимика сочетается с основной линией высказывания.

«Трамп склонен к эффектным публичным проявлениям, что приводит к провокационности его поведения, поверхностности и несогласованности между речью и невербальной коммуникацией. Многие резкие движения и ужесточённая мимика говорят о внутреннем напряжении, неопределённости и высоком уровне тревожности, особенно при внезапных, нестандартных вопросах», — объяснил Панкратов.

Ранее поведение Трампа на встречах с Путиным aif.ru прокомментировал профайлер Анищенко.

