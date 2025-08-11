Солдаты ВСУ отличались особым зверством на территории села Яблоновка в Донецкой Народной Республике. Они грабили и сжигали дома местных жителей, сообщил РИА Новости штурмовик группировки «Центр» с позывным «Бусинка».
«Мирные жители говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома», — рассказал боец.
Российский военнослужащий отметил, что украинские военные заходили в дома сельчан, откуда выносили всю еду и воду. В итоге выжить жителям населенного пункта помогло наличие колодцев. Позднее провизией с оставшимися мирными жителями поделились уже бойцы российской армии.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки в ДНР 9 августа. Село находится недалеко от города Константиновка.
