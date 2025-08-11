Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец российской армии рассказал о зверствах солдат ВСУ в ДНР

Солдаты ВСУ отличались особым зверством на территории села Яблоновка в Донецкой Народной Республике.

Солдаты ВСУ отличались особым зверством на территории села Яблоновка в Донецкой Народной Республике. Они грабили и сжигали дома местных жителей, сообщил РИА Новости штурмовик группировки «Центр» с позывным «Бусинка».

«Мирные жители говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома», — рассказал боец.

Российский военнослужащий отметил, что украинские военные заходили в дома сельчан, откуда выносили всю еду и воду. В итоге выжить жителям населенного пункта помогло наличие колодцев. Позднее провизией с оставшимися мирными жителями поделились уже бойцы российской армии.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки в ДНР 9 августа. Село находится недалеко от города Константиновка.

Ранее стало известно о планах радикалов по захвату юга Белоруссии.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.