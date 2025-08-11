Боец российской армии рассказал о зверствах солдат ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий отметил, что украинские военные заходили в дома сельчан, откуда выносили всю еду и воду. В итоге выжить жителям населенного пункта помогло наличие колодцев. Позднее провизией с оставшимися мирными жителями поделились уже бойцы российской армии.