Раскрыто следующее место для переговоров между РФ и США после встречи на Аляске

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый раунд консультаций России и США по спорным вопросам может пройти до конца лета. Российская сторона не заинтересована в затягивании паузы между встречами. В апреле в Стамбуле завершился второй раунд переговоров по восстановлению работы дипломатических представительств двух стран. По итогам консультаций делегации обменялись нотами, закрепившими договоренности об облегчении финансового обслуживания дипмиссий и о содействии российским платежам в адрес ООН и других международных организаций. Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.