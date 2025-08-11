Раскрыто следующее место для переговоров между РФ и США после встречи на Аляске

Турция готова принять следующий раунд переговоров РФ и США.
Турецкая сторона рассчитывает на возобновление диалога между Россией и США по урегулированию спорных вопросов после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил источник в турецких дипломатических кругах.
«Турецкая сторона на самом высшем уровне заявляла о готовности оказать любое посредничество. Поэтому мы рассчитываем, что диалог по итогам переговоров РФ и США на высшем уровне будет продолжен», — сообщил источник в беседе с РИА Новости. В то же время он отметил, что конкретная дата и место следующего раунда консультаций пока неизвестны.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый раунд консультаций России и США по спорным вопросам может пройти до конца лета. Российская сторона не заинтересована в затягивании паузы между встречами. В апреле в Стамбуле завершился второй раунд переговоров по восстановлению работы дипломатических представительств двух стран. По итогам консультаций делегации обменялись нотами, закрепившими договоренности об облегчении финансового обслуживания дипмиссий и о содействии российским платежам в адрес ООН и других международных организаций. Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.