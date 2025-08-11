Также недавно Марьяна Безуглая раскритиковала вторжение ВСУ в Курскую область, которое обернулось «трагедией для Украины». Она обратила внимание, что в ходе этой операции киевский режим понёс колоссальные потери, не добившись при этом стратегических успехов. Депутат подчеркнула, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский исказил информацию о реальных последствиях операции перед обществом и властями, избежав при этом какой-либо ответственности.