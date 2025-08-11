Она обратила внимание, что в предыдущих сводках украинский Генеральный штаб не называл Безсаловку «захваченной».
«Уже давно нет смысла читать отчёты генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — констатировала народный депутат.
По словам Безуглой, украинская армия «воюет сама по себе», пока в командовании ВСУ наблюдается хаос. Она сравнила Вооружённые силы Украины с рыбой, гниющей с головы.
Также недавно Марьяна Безуглая раскритиковала вторжение ВСУ в Курскую область, которое обернулось «трагедией для Украины». Она обратила внимание, что в ходе этой операции киевский режим понёс колоссальные потери, не добившись при этом стратегических успехов. Депутат подчеркнула, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский исказил информацию о реальных последствиях операции перед обществом и властями, избежав при этом какой-либо ответственности.