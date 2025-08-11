Текслер почтил память жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны

Алексей Текслер во время официального визита в Республику Беларусь посетил мемориальные комплексы и почтил память жертв нацистского террора в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Во главе делегации Текслер посетил мемориальный комплекс «Детям-жертвам войны» в агрогородке Красный Берег Гомельской области и принял участие в церемонии возложения цветов. Комплекс был открыт в 2007 году. Он символизирует трагедию тысяч детей, которых насильно отняли у матерей в годы оккупации, и представляет собой чёрную аллею, ведущую к «мёртвому классу», за пустые парты в котором никто не сядет. В городе располагался накопительно-пересыльный лагерь для детей-доноров. Известна судьба лишь 15 из 1990 детей, прошедших через него.
Также губернатор Челябинской области осмотрел Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» в Минской области. Мемориал открыли в 1969 году в память о деревнях, сожжённых фашистами.
Алексей Текслер отметил, что Белоруссия первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков.
«То, что сохраняется память здесь, — это очень важно. Для нас важно посетить памятные места, отдать дань уважения и памяти людям, которые сражались с фашизмом и которые погибли, освобождая нашу родину. И, конечно, невинные жертвы — дети, женщины, мирные жители, мы должны помнить об этих людях всегда», — подчеркнул Текслер.