Текслер почтил память жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны

Во главе делегации Текслер посетил мемориальный комплекс «Детям-жертвам войны» в агрогородке Красный Берег Гомельской области и принял участие в церемонии возложения цветов. Комплекс был открыт в 2007 году. Он символизирует трагедию тысяч детей, которых насильно отняли у матерей в годы оккупации, и представляет собой чёрную аллею, ведущую к «мёртвому классу», за пустые парты в котором никто не сядет. В городе располагался накопительно-пересыльный лагерь для детей-доноров. Известна судьба лишь 15 из 1990 детей, прошедших через него.