Генсек НАТО Рютте обозначил вероятный исход встречи Путина и Трампа на Аляске

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. По его словам, США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.