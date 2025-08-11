Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО Рютте обозначил вероятный исход встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью ABC допустил, что встреча может инициировать диалог по обмену территориями Москвы с Киевом.

Источник: Life.ru

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в повестку переговоров следует включить вопросы обеспечения безопасности Украины. По его словам, Незалежная может признать контроль России над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.

«Когда речь пойдёт о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — заявил Рютте.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. По его словам, США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше