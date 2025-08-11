МИД Ирана: Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки

До этого советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что страна выступает против создания Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор является не просто землёй, которую можно арендовать, но и частью государственной территории. Расширение присутствия Соединённых Штатов в регионе может привести к усилению влияния НАТО на Южном Кавказе, что представляет угрозу для Тегерана и Москвы.