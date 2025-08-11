Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутата городского совета Канска осудили за мошенничество с бюджетными средствами

Канский городской суд вынес приговор местному депутату Андрею Петрову, признав его виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта.

Источник: AP 2024

Чиновник получил 3 года условного срока и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суть нарушения.

В марте 2023 года администрация Канского района заключила с фирмой Петрова контракт на 11,7 млн рублей для ликвидации возгораний на полигоне лигнинохранилища. По условиям соглашения, работы должны были проводиться с использованием золошлакового материала, закупленного у «Канской ТЭЦ».

Однако подрядчик нарушил условия: вместо положенного материала применил золу с ближайшей котельной, сэкономив на транспортировке. Факт подмены скрыли, предоставив фиктивные акты выполненных работ. В результате бюджету нанесён ущерб в 11 млн рублей.

Позиция сторон.

Прокуратура требовала для Петрова 3,5 года колонии, но суд назначил условное наказание. Надзорное ведомство намерено обжаловать решение, считая его слишком мягким.