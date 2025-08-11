Депутата городского совета Канска осудили за мошенничество с бюджетными средствами

В марте 2023 года администрация Канского района заключила с фирмой Петрова контракт на 11,7 млн рублей для ликвидации возгораний на полигоне лигнинохранилища. По условиям соглашения, работы должны были проводиться с использованием золошлакового материала, закупленного у «Канской ТЭЦ».