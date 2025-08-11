Депутата городского совета Канска осудили за мошенничество с бюджетными средствами

Чиновник получил 3 года условного срока и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Суть нарушения.
В марте 2023 года администрация Канского района заключила с фирмой Петрова контракт на 11,7 млн рублей для ликвидации возгораний на полигоне лигнинохранилища. По условиям соглашения, работы должны были проводиться с использованием золошлакового материала, закупленного у «Канской ТЭЦ».
Однако подрядчик нарушил условия: вместо положенного материала применил золу с ближайшей котельной, сэкономив на транспортировке. Факт подмены скрыли, предоставив фиктивные акты выполненных работ. В результате бюджету нанесён ущерб в 11 млн рублей.
Позиция сторон.
Прокуратура требовала для Петрова 3,5 года колонии, но суд назначил условное наказание. Надзорное ведомство намерено обжаловать решение, считая его слишком мягким.