Панкратов расшифровал невербальные знаки Трампа во время встреч с Путиным

Эксперт обратил внимание внимание на то, что американский лидер постоянно держит под контролем свою мимику.

Источник: Аргументы и факты

Невербальные знаки американского президента Дональда Трампа, которые он демонстрировал во время во время встреч с российским лидером Владимиром Путиным расшифровал для aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Анализируя видео с мероприятий, он отметил, что у Трампа выработан эффективный медиа-имидж благодаря большому опыту публичных дебатов, телешоу и выступлений.

«Трамп постоянно контролирует свою мимику, что делает его поведение предсказуемым, но часто резким и даже карикатурным. Его эмоции выражаются через быстрые микродвижения в области рта, подъем бровей, сжатие губ. В стрессовые моменты возможно появление выражения отвращения, агрессивного декларирования позиции», — рассказал Панкратов.

По словам эксперта, Владимир Путин в критических моментах демонстрирует максимально собранную, спокойную позу, быстро адаптируется через жесты (поглаживание запястья, снятие часов). Такой подход позволяет ему доминировать в переговорах, не проявляя необоснованной агрессии.

Ранее Панкратов отметил, что резкие движения и ужесточённая мимика Трампа говорят о его внутреннем напряжении во время встреч с Владимиром Путиным.

