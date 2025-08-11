Аракчи заявил о снятии с повестки вопроса Зангезурского коридора

«Вопрос о (Зангезурском. — RT) коридоре полностью отложен в сторону. Речь идёт о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении… американо-армянской компанией», — приводятся его слова в его Telegram-канале.
Аракчи добавил, что до настоящего момента принципиальные позиции Тегерана соблюдены, Иран наблюдает за ситуацией.
В то же время замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани выразил уверенность, что, доверившись Вашингтону, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский.
Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.Читать дальше