В статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости Сергей Шойгу отметил, что отказ властей республики от прямых поставок газа от «Газпрома», при том что в страну всё равно поступает российский газ через Европу, привёл к серьёзным финансовым потерям.
Переход на закупки энергоресурсов на европейском рынке по завышенным ценам ежегодно обходится бюджету Молдавии более чем в 1 миллиард евро. С 2021 года в стране работает кабинет министров, сформированный партией «Действие и солидарность» под руководством президента Майи Санду.
Очередные парламентские выборы запланированы на 28 сентября 2025 года.
Напомним, по данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Европейский союз понёс убытки свыше триллиона евро в результате прекращения энергетического сотрудничества с Россией.