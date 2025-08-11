ВСУ несут тяжелые потери на купянском и сватовско-кременском направлениях

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за последнюю неделю боевых действий в зоне Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины потеряли около 3980 человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Наибольшие потери, по его данным, противник понес на купянском и сватовско-кременском направлениях.