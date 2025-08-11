Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за последнюю неделю боевых действий в зоне Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины потеряли около 3980 человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Наибольшие потери, по его данным, противник понес на купянском и сватовско-кременском направлениях.
Согласно анализу, основанному на информации Минобороны РФ, российские подразделения за этот период уничтожили четыре украинских танка, 74 единицы полевой артиллерии, 54 станции радиоэлектронной борьбы и 53 склада с боеприпасами.
Марочко отметил обострение ситуации на линии фронта — ВСУ проводили контратаки на различных участках и наносили удары по прифронтовым населенным пунктам ЛНР, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.
Ранее боец российской армии рассказал о зверствах солдат ВСУ в ДНР.