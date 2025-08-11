Михаил Котюков провел встречу с министром строительства и ЖКХ России

Кроме того, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов в крае будут реализованы три крупных проекта: строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, реконструкция автодороги Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский и благоустройство автодороги в поселке Известковый.