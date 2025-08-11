Михаил Котюков провел встречу с министром строительства и ЖКХ России

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным для обсуждения ключевых вопросов в сфере строительства и реализации национальных проектов.
На встрече основное внимание было уделено развитию строительной отрасли региона, а также выполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ, направленных на повышение качества жизни населения края.
Согласно данным Росстата, на 1 июля 2025 года в Красноярском крае в рамках федерального проекта «Жилье» введено в эксплуатацию 721 тысяча квадратных метров жилой площади.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году запланировано благоустроить 115 общественных территорий, из которых 16 уже завершены.
Кроме того, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов в крае будут реализованы три крупных проекта: строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, реконструкция автодороги Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский и благоустройство автодороги в поселке Известковый.
Участники встречи также обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и планы по дальнейшему развитию территорий, учитывая потребности местных жителей и перспективы экономического роста региона.
Ранее рассказывали, что в Красноярске стартовало строительство третьего тоннеля метротрамвая.