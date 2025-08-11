Политолог Панкратов: на встрече с Путиным Трамп может играть на публику

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным может попытаться сыграть на публику, заявил aif.ru политолог-международник Руслан Панкратов.
По словам эксперта, Путин будет придерживаться линии структурного, прагматичного диалога, стремясь взять инициативу в начале разговора.
«Трамп, несмотря на демонстративную самоуверенность, будет проявлять признаки напряжения, микроагрессии и возможной потери контроля в моменты нападок или непредвиденных вопросов. Его метод — провокация, но в стрессовых ситуациях — уход в шаблонные, предсказуемые формы коммуникации», — объяснил политолог.
По его словам, в ходе переговоров вероятны попытки Трампа уйти от ответственности или сыграть на публику для укрепления собственного политического капитала внутри США.
«Он может это сделать даже в ущерб реальному прогрессу на дипломатических переговорах. Это классика внешнеполитической дипломатии. Чтобы США не делали во вне, это всегда повестка для внутреннего потребления исключительно местным электоратом. Именно поэтому, возможны демонстративные жесты и заявления, которые президент США не сможет или не захочет реализовать», — отметил Панкратов.
Политолог предположил, что Трамп может попытаться вывести дискуссию в пространство популизма, но в результате окажется в сложной позиции из-за невозможности стабильно контролировать собственные эмоции и жесты.
«Трамп рискует заработать образ непоследовательного и уязвимого партнера, склонного к эмоциональным срывам и манипуляциям, что особенно заметно при анализе его мимики и невербальных реакций на предыдущих встречах», — резюмировал Панкратов.
При этом, по словам эксперта, президент России покажет уверенное доминирование на Аляске, максимально использует собранность и жёсткий контроль над эмоциями.
Напомним, встреча лидеров двух держав пройдет на Аляске 15 августа.