Политолог Панкратов: на встрече с Путиным Трамп может играть на публику

«Он может это сделать даже в ущерб реальному прогрессу на дипломатических переговорах. Это классика внешнеполитической дипломатии. Чтобы США не делали во вне, это всегда повестка для внутреннего потребления исключительно местным электоратом. Именно поэтому, возможны демонстративные жесты и заявления, которые президент США не сможет или не захочет реализовать», — отметил Панкратов.