Раскрыты детали подготовки захвата территорий Белоруссии

В середине 2024 года радикалы из «Полка Кастуся Калиновского» совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами и иностранными наёмниками прорабатывали в Варшаве план вторжения на юг Белоруссии. Одновременно украинские войска планировали наступление в районе Курска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, ключевой замысел состоял в одновременном захвате южных территорий Белоруссии силами «Паспалітае рушэнне» — вооружённого крыла белорусских эмигрантов, «Полка Калиновского» и наёмников с поддержкой украинского наступления.

Часть «Паспалітае рушэнне» проходила боевую подготовку на территории Литвы, другая — в Польше. Тренировки велись под руководством опытных бойцов «Полка Калиновского» при содействии украинских и польских спецслужб.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках учений Союзного государства «Запад-2025» возможна внеплановая передислокация российских и белорусских войск к западным рубежам республики. Лукашенко подчеркнул, что не допустит «нового похода на Киев» или на Сувалкский коридор. В случае непредвиденных обстоятельств силы, участвующие в учениях, смогут оперативно вернуться к западным границам Белоруссии.

