Раскрыты детали подготовки захвата территорий Белоруссии

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках учений Союзного государства «Запад-2025» возможна внеплановая передислокация российских и белорусских войск к западным рубежам республики. Лукашенко подчеркнул, что не допустит «нового похода на Киев» или на Сувалкский коридор. В случае непредвиденных обстоятельств силы, участвующие в учениях, смогут оперативно вернуться к западным границам Белоруссии.