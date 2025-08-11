Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Уровень бедности в Молдавии за время правления пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) стал рекордно высоким, жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня — уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%», — написал Шойгу.

С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше