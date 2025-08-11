Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии

«Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня — уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%», — написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.