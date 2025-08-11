Отец Маска назвал безумием ложное восприятие России на Западе

Напомним, отец миллиардера в начале июня приезжал в Россию и принял участие в «Форуме будущего 2050». На полях форума он встретился с главой российской дипломатии. Во время своего выступления на мероприятии Маск-старший заявил, что считает Россию одной из лучших стран в мире. Кроме того, он назвал российского лидера Владимира Путина впечатляющим человеком.