В Британии 16-летний неонацист хотел сжечь мечеть

Сообщается, что юноше 16 лет и он придерживается неонацистских взглядов. Подросток сумел войти в доверие к местному имаму, убедив того, что хочет принять ислам. В тот день, когда он был задержан полицейскими, молодой человек шёл в мусульманский центр, чтобы сжечь его. У задержанного нашли пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки. Также у него обнаружили нацистскую символику и литературу.