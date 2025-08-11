В Великобритании подросток намеревался устроить террористический акт в мечети. Речь идёт о мусульманском центре в городе Гринок. Полиция задержала молодого человека до того, как он попытался осуществить своё намерение, информирует телеканал Sky News.
Сообщается, что юноше 16 лет и он придерживается неонацистских взглядов. Подросток сумел войти в доверие к местному имаму, убедив того, что хочет принять ислам. В тот день, когда он был задержан полицейскими, молодой человек шёл в мусульманский центр, чтобы сжечь его. У задержанного нашли пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки. Также у него обнаружили нацистскую символику и литературу.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что неонацизм снова поднимает голову в Европе, вызывая серьезный страх у жителей Европейского Союза.
Напомни, спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, Россия взяла на себя миссию по противодействию неонацизму в Европе, ярким примером которого является киевский режим.