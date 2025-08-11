«Вопреки воле»: в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева

Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.