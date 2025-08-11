«Вопреки воле»: в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева

«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — говорится в материале.
Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.