Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вопреки воле»: в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Европейские политики будут действовать совместно с киевским режимом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit.

Источник: РИА "Новости"

«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — говорится в материале.

Как пишет издание, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам, остается открытым. По словам автора, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Украины и ее союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.

В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше