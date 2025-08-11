Ричмонд
Вэнс надеется, что Маск вновь присоединится к движению «Сделаем Америку снова великой»

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассчитывает, что предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь вернутся в движение президента Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой».

«Я действительно считают, что его попытки отмежеваться от президента — ошибка. Поэтому я надеюсь, что к промежуточным выборам он вернется в строй», — приводит слова Вэнса телеграм-канал TabZ — Alternative Media.

Отметим, что промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что после «успешных переговоров» с Вэнсом в Киеве вновь отвергли мирные инициативы.

