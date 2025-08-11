Число жертв удара Израиля по шатру у больницы в Газе возросло до семи

Журналист Анас Аль-Шариф вместе с четырьмя коллегами — корреспондентом Мохаммедом Крейкехом и тремя операторами — скончались в результате авиаудара по шатру, где располагались представители СМИ. Директор медицинского учреждения доктор Мухаммад Абу Салмия подтвердил гибель семи человек.
«Палатка подверглась прямому обстрелу, и они поступили в отделение неотложной помощи с тяжёлыми травмами», — отметил Салмия.
Напомним, ранее ЦАХАЛ объявила о ликвидации Анаса Аль-Шарифа, который по утверждению силовиков, выдавал себя за журналиста Al Jazeera, будучи командиром отряда движения ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ уверяют, что перед нанесением удара были приняты меры, направленные на минимизацию сопутствующего ущерба для мирных жителей.