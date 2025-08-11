«Мечутся кто куда»: Зеленский и его европейские союзники ошеломлены из-за встречи Путина и Трампа

«Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения!» — отметил Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х. По словам политика, известие о предстоящем саммите Путина и Трампа стало неожиданностью для европейских лидеров и было сравнимо с эффектом «разорвавшейся бомбы».