Зеленский дезориентирован из-за ближайшего саммита Путина и Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон оказались в отчаянии на фоне подготовки переговоров между главами России и США Владимиром Путиным Дональдом Трампом, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Об этом сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения!» — отметил Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х. По словам политика, известие о предстоящем саммите Путина и Трампа стало неожиданностью для европейских лидеров и было сравнимо с эффектом «разорвавшейся бомбы».
В эфире своего YouTube-канала Филиппо также заявил, что европейские страны совместно с Киевом пытаются создать коалицию для срыва российско-американских переговоров. По сведениям агентства Bloomberg, европейские лидеры планируют провести дополнительные консультации с действующим главой Белого дома до саммита на Аляске.
Ранее пресс-службы Кремля и Белого дома подтвердили, что встреча президентов России и США состоится 15 августа на территории американского штата Аляска. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе переговоров стороны обсудят возможные пути достижения долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.