СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана

Анатолий Вассерман появился на свет 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил диплом инженера-теплофизика. Профессиональную деятельность в области программирования осуществлял с 1974 по 1995 год. Журналистикой занялся с 1991 года. В 1994 году предпринимал попытку избрания в Верховную Раду Украины, но не набрал необходимого числа голосов. Широкую известность приобрел благодаря неоднократным победам в интеллектуальных телевизионных проектах.