СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анатолий Вассерман, прославившийся победами в интеллектуальных телеиграх, разыскивается украинскими правоохранительными структурами. Об этом свидетельствуют сведения официальных украинских ведомств, проанализированные РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, Вассерман был внесен в украинский розыскной перечень в 2022 году.
В 2017 году гражданство Российской Федерации Вассерману предоставил президент РФ Владимир Путин. На Украине в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратистской деятельности.
Анатолий Вассерман появился на свет 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил диплом инженера-теплофизика. Профессиональную деятельность в области программирования осуществлял с 1974 по 1995 год. Журналистикой занялся с 1991 года. В 1994 году предпринимал попытку избрания в Верховную Раду Украины, но не набрал необходимого числа голосов. Широкую известность приобрел благодаря неоднократным победам в интеллектуальных телевизионных проектах.
