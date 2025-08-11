Лукашенко угостил американского журналиста Time собственным напитком

Президент Беларуси Александр Лукашенко угостил американского журналиста Time Саймона Шустера собственным напитком. Подробности озвучили в эфире «Первого информационного телеканала».
В сюжете пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт интересуется у главы государства:
— Александр Григорьевич, мы с вашего разрешения, угостим немножко… Сувениры небольшие. Это ни к чему вас не обязывает, Саймон (обращается к журналисту Time. — Ред.).
Президент Беларуси отреагировал:
— Конечно. Ты его угости моим напитком, лекарством!
Наталья Эйсмонт заметила, что напитки есть. В сюжете видно, как журналист принимает подарочный пакет. Но про какой именно напиток идет речь, в сюжете не сообщалось.