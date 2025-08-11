Ричмонд
Лукашенко угостил американского журналиста Time собственным напитком

Лукашенко презентовал журналисту Time собственный напиток.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко угостил американского журналиста Time Саймона Шустера собственным напитком. Подробности озвучили в эфире «Первого информационного телеканала».

В сюжете пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт интересуется у главы государства:

— Александр Григорьевич, мы с вашего разрешения, угостим немножко… Сувениры небольшие. Это ни к чему вас не обязывает, Саймон (обращается к журналисту Time. — Ред.).

Президент Беларуси отреагировал:

— Конечно. Ты его угости моим напитком, лекарством!

Наталья Эйсмонт заметила, что напитки есть. В сюжете видно, как журналист принимает подарочный пакет. Но про какой именно напиток идет речь, в сюжете не сообщалось.

