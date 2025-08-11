Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе, получил диплом инженера-теплофизика. В период с 1974 по 1995 год работал программистом. В 1994 году принял участие в парламентских выборах на Украине, однако не набрал достаточного количества голосов. Вассерман получил гражданство Российской Федерации в 2017 году. На Украине в отношении него было заведено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Недавно Анатолий Вассерман заявил, что обозначенные Россией цели спецоперации не совместимы с продолжением существования украинского государства. В связи с этим депутат призвал «ликвидировать его полностью». Он выразил уверенность в том, что срок окончания конфликта зависит исключительно от российской стороны. По его мнению, определить точное время завершения СВО сейчас невозможно, однако запаса прочности у НАТО может хватить ещё не на один год.