Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года

Недавно Анатолий Вассерман заявил, что обозначенные Россией цели спецоперации не совместимы с продолжением существования украинского государства. В связи с этим депутат призвал «ликвидировать его полностью». Он выразил уверенность в том, что срок окончания конфликта зависит исключительно от российской стороны. По его мнению, определить точное время завершения СВО сейчас невозможно, однако запаса прочности у НАТО может хватить ещё не на один год.