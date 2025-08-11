«Евроинтеграционный» курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах республики, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС. Это вряд ли можно назвать даже санкционированным государством вмешательством во внутренние дела — скорее, речь идет о тотальном внешнем управлении", — написал Шойгу.
Последствия не заставили себя ждать, подчеркнул Шойгу.
«Исполняя указания зарубежных “хозяев”, власти страны в 2025 году узаконили схему отъема земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах. Это ускорит разрушение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров», — отметил секретарь Совбеза РФ.
В июле 2025 года одобрена продажа стратегически значимого порта Джурджулешты румынской государственной компании «Администрация морских портов Констанцы», добавил Шойгу. «Налицо передача под контроль иностранного государства единственного логистического объекта, обеспечивающего доступ к международным водным путям, что резко ограничивает суверенитет страны», — пояснил он.
«Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок. Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания посольства США. За символическую сумму в 2,5 миллиона евро на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул», — написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность» (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.