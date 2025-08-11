Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что ежедневно два-три дрона ведут разведку у границ Беларуси

Госсекретарь Совбеза: два-три дрона ежедневно ведут разведку у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у президента Беларуси по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, которое состоялось 7 августа, сказал, что два-три дрона ежедневно ведут разведку у границ Беларуси, пишет Sputnik.by.

Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что сегодня Запад вместо того, чтобы находить способы и пути взаимодействия, мирного урегулирования, а также восстановления контактов хотя бы по линии органов пограничной службы, проводит агрессивную политику.

Александр Вольфович подчеркнул, что Запад поблизости от белорусских границ разворачивает военную инфраструктуру, увеличивает количество учений, а также число привлекаемых к ним войск.

— Я уже не говорю про вопросы ведения разведки: мы фиксируем каждые сутки пролеты двух-трех, а иной раз до шести летательных аппаратов, которые ведут разведку вдоль границ Республики Беларусь, — заметил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о болезненной реакции западных соседей на учения Беларуси и России «Запад — 2025».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны: «Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии».

Вместе с тем Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше