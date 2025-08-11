Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что ежедневно два-три дрона ведут разведку у границ Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у президента Беларуси по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, которое состоялось 7 августа, сказал, что два-три дрона ежедневно ведут разведку у границ Беларуси, пишет Sputnik.by.
Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что сегодня Запад вместо того, чтобы находить способы и пути взаимодействия, мирного урегулирования, а также восстановления контактов хотя бы по линии органов пограничной службы, проводит агрессивную политику.
Александр Вольфович подчеркнул, что Запад поблизости от белорусских границ разворачивает военную инфраструктуру, увеличивает количество учений, а также число привлекаемых к ним войск.
— Я уже не говорю про вопросы ведения разведки: мы фиксируем каждые сутки пролеты двух-трех, а иной раз до шести летательных аппаратов, которые ведут разведку вдоль границ Республики Беларусь, — заметил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о болезненной реакции западных соседей на учения Беларуси и России «Запад — 2025».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны: «Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии».
Вместе с тем Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных.