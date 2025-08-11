Аналитик Меркурис: Зеленский прячется за Конституцией

Владимир Зеленский прячется за Конституцией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик обратил внимание на его заявления за последние сутки. «Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — сказал Меркурис, добавив, что Зеленский шокирован тем, что против России не ввели санкции, несмотря на обещания.
Аналитик отметил, что все недавние заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориального вопроса с Россией якобы из-за ограничений Конституции, — не более чем удобная манипуляция. По словам Меркуриса, Зеленский трактует Конституцию страны, как хочет.
«В любом случае, он просто прячется за Конституцией», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский, сославшись на Конституцию, заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.
Сообщалось, что европейские лидеры намерены провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.