Аналитик Меркурис: Зеленский прячется за Конституцией

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский трактует Конституцию страны, как хочет.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский прячется за Конституцией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик обратил внимание на его заявления за последние сутки. «Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — сказал Меркурис, добавив, что Зеленский шокирован тем, что против России не ввели санкции, несмотря на обещания.

Аналитик отметил, что все недавние заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориального вопроса с Россией якобы из-за ограничений Конституции, — не более чем удобная манипуляция. По словам Меркуриса, Зеленский трактует Конституцию страны, как хочет.

«В любом случае, он просто прячется за Конституцией», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский, сославшись на Конституцию, заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.

Сообщалось, что европейские лидеры намерены провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.