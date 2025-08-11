Аналитик Меркурис: Зеленский прячется за Конституцией

Аналитик обратил внимание на его заявления за последние сутки. «Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — сказал Меркурис, добавив, что Зеленский шокирован тем, что против России не ввели санкции, несмотря на обещания.