Путин наградил жителя Иркутской области медалью за отвагу

В Нижнеудинском районе наградили Виктора Бажанова за проявленную доблесть при несении службы согласно президентскому указу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Нижнеудинского района.
На церемонии награждения присутствовали родные Виктора — его мать Татьяна Владимировна и одиннадцатилетняя дочь Эвелина. Глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев выразил благодарность военнослужащему за доблестную службу.
В ходе выполнения поставленных задач он продемонстрировал ответственное отношение к воинскому долгу и соблюдение уставных требований.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении четырёх жителей Иркутской области. Высокие награды вручены за достижения в различных сферах деятельности, включая культуру, науку, работу с молодёжью и образовательную деятельность.