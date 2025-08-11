Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил жителя Иркутской области медалью за отвагу

Виктора Бажанова наградили за проявленную доблесть при несении службы согласно президентскому указу.

Источник: Мэрия Иркутска

В Нижнеудинском районе наградили Виктора Бажанова за проявленную доблесть при несении службы согласно президентскому указу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Нижнеудинского района.

На церемонии награждения присутствовали родные Виктора — его мать Татьяна Владимировна и одиннадцатилетняя дочь Эвелина. Глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев выразил благодарность военнослужащему за доблестную службу.

В ходе выполнения поставленных задач он продемонстрировал ответственное отношение к воинскому долгу и соблюдение уставных требований.

Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении четырёх жителей Иркутской области. Высокие награды вручены за достижения в различных сферах деятельности, включая культуру, науку, работу с молодёжью и образовательную деятельность.