В Башкирии мэр Баймака подал в отставку

Исянбаев возглавля администрацию города с января 2022 года. В октябре 2024 года был переизбран на новый срок. В своем посту чиновник отметил, что уходит в тот момент, когда чувствует, что «сделано многое и можно с чистой совестью передать эстафету дальше». Среди самых значимых проектов экс-мэр отметил обновление центральной площади «Баймак. Ветер перемен», благоустройство дворов, реконструкцию городского парка отдыха и культуры имени Салавата Юлаева.
«Это было время, когда я жил городом, вместе с вами радовался успехам и переживал за каждую проблему. Я благодарен жителям за доверие, за честный диалог, за то, что мы вместе мечтали и воплощали эти мечты. Ухожу с чувством гордости и благодарности. Впереди — новые горизонты и планы, в которые я вложу не меньше души, а город всегда будет в моём сердце», — написал Радмир Исянбаев.