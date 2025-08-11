В Башкирии мэр Баймака подал в отставку

«Это было время, когда я жил городом, вместе с вами радовался успехам и переживал за каждую проблему. Я благодарен жителям за доверие, за честный диалог, за то, что мы вместе мечтали и воплощали эти мечты. Ухожу с чувством гордости и благодарности. Впереди — новые горизонты и планы, в которые я вложу не меньше души, а город всегда будет в моём сердце», — написал Радмир Исянбаев.