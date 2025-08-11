В ДНР ликвидировано рекламное лицо батальона Азов* Иван Смаглюк

«Ликвидирован Иван Смаглюк из Третьей Наци Штурмовой… лицо рекламных роликов Азова*… Смерть наступила в Краматорске…10.08.2025», — написал Татаринов в своём телеграм-канале.
Ранее «Искандер» нанёс сокрушительный удар по лагерю «Азова»*, уничтожив десятки ВСУшников. В результате атаки погибли более 50 украинских военнослужащих, ещё свыше 200 получили ранения. Параллельно поступали сообщения о масштабном пожаре на территории базы отдыха «Олимпия», которую украинские силы использовали для проведения тренировок.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.