Ранее «Искандер» нанёс сокрушительный удар по лагерю «Азова»*, уничтожив десятки ВСУшников. В результате атаки погибли более 50 украинских военнослужащих, ещё свыше 200 получили ранения. Параллельно поступали сообщения о масштабном пожаре на территории базы отдыха «Олимпия», которую украинские силы использовали для проведения тренировок.