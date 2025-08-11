Командование Вооруженных сил Украины приняло решение отправить в район села Тихого у города Волчанска в Харьковской области невосстановленные подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Речь идет о подразделениях 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые не успели в полной мере восстановить свою боеспособность.
«В район Тихого украинское командование перебросило на направление не успевшие восстановить боеспособность подразделения 58-й омпбр», — рассказал собеседник агентства.
Следует напомнить, что командование ВСУ идет на такие шаги из-за сложной ситуации под Волчанском. Украинские военные находятся в тяжелом положении как в самом городе, так и в Тихого, где они рискуют попасть в окружение.
