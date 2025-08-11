НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу

«Пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию в целях формирования общественного мнения в пользу отказа от нейтралитета и присоединения страны к альянсу якобы в целях укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики», — написал Шойгу.
На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность, пояснил он.
«Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности», — подчеркнул Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.