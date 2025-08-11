Шойгу рассказал, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией

«От сворачивания торговли с Россией страдают производители сельскохозяйственной продукции и оставшаяся без снабжения энергоносителями по адекватным ценам промышленность страны. Молдавские перевозчики остались без разрешения на въезд и доставку в Россию плодоовощной продукции. При этом найти полноценную альтернативу среди зарубежных, прежде всего европейских, поставщиков и покупателей так и не удалось», — добавил секретарь Совбеза РФ.