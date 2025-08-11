Ричмонд
Эксперт сказал, что армия учитывает опыт СВО при внедрении БПЛА в Беларуси

Эксперт раскрыл, как готовят операторов беспилотников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт сказал, что армия учитывает опыт СВО при внедрении БПЛА в Беларуси. Подробности в эфире «Беларуси» озвучил начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Денис Дудкин, передает БелТА.

Эксперт обратил внимание, что беспилотники перестали быть какой-то экзотикой и их внедрение идет повсеместно.

— Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем беспилотники в войска. Беспилотники используются как глаза армии. Также внедряются ударные беспилотники, — уточнил начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов.

По его словам, беспилотники могут использоваться и в качестве средств радиоэлектронного противодействия (РЭП), и для постановки помех, постановки аэрозольных завес с помощью различных дымов, чтобы у врага не было возможности видеть направления передвижения войск, их расположение и так далее. Денис Дудкин отметил, что белорусскими специалистами прорабатываются различные тактические приемы применения БПЛА.

Начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил пояснил, что система подготовки операторов беспилотников выстраивается по определенному замкнутому циклу: школа, военная академии или военный факультет, войска.

— Именно со школьной скамьи у детей зарождается любовь к авиации, в данном случае беспилотной авиации. Дети быстрее схватывают эти навыки. Они проявляют определенную креативность. Иногда дети подсказывают нам, как можно применить тот или иной летательный аппарат, — подчеркнул Дудкин.

Эксперт заметил, что большой упор делается именно на креативность и нестандартность мышления.

— Оператор, который работает просто по букварю, легко считываем противником, — заявил начальник отдела.

Ранее госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что ежедневно два-три дрона ведут разведку у границ Беларуси.

Тем временем мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Вондроушовой в Цинциннати: «Всегда доводит меня до предела».

Кроме того, Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси.

