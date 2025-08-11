Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор США исключил стремление Трампа унизить Путина

США не стремятся унизить президента России Владимира Путина в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не стремимся унизить Путина, мы хотим заключить сделку», — отметил Грэм.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп намерен «навсегда положить конец» конфликту таким образом, чтобы исключить его повторение. Он подчеркнул, что именно это стало бы признаком «хорошей сделки» по урегулированию.

Ранее Грэм заявил, что в ходе урегулирования украинского конфликта будет произведен обмен территориями, однако ему будут предшествовать гарантии безопасности для Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше