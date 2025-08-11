Ричмонд
Die Zeit: Украина и Европа будут противостоять миротворческим планам Трампа

Газета отмечает, что мягкому пути лести и компромиссов придет конец.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны вместе с Украиной будут противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа, касающимся украинского конфликта, пишет немецкая газета Die Zeit.

«И Украина, и Германия, и остальная часть Европы будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле Вашингтона. Мягкому пути лести и компромиссов, по которому следуют сейчас, будет положен конец», — отмечает издание.

В публикации обращается внимание на то, что вопрос о готовности Трампа учесть европейские требования и отказ Киева от территориальных уступок остается открытым. Если американский лидер проигнорирует выдвигаемые со стороны Европы и Украины условия, трансатлантический кризис вернется с двойной силой, добавляет газета.

Ранее издание передало слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу способов остановить украинский конфликт. Политик подчеркнула, что он «точно не закончится без диалога».

