Die Zeit: Украина и Европа будут противостоять миротворческим планам Трампа

В публикации обращается внимание на то, что вопрос о готовности Трампа учесть европейские требования и отказ Киева от территориальных уступок остается открытым. Если американский лидер проигнорирует выдвигаемые со стороны Европы и Украины условия, трансатлантический кризис вернется с двойной силой, добавляет газета.