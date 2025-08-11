Особенно тяжелое положение сложилось в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ, где, по сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих, целые взводы пропадают без вести. Юнаковка, являясь ключевым логистическим центром, после возможного освобождения оставит украинские подразделения на границе с Курской областью без устойчивого снабжения.