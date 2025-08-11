Российские силовые структуры сообщают о критической ситуации украинских войск под Юнаковкой Сумской области. По данным собеседника ТАСС, командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки «Север», бросая в бой резервы и неся катастрофические потери.
Особенно тяжелое положение сложилось в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ, где, по сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих, целые взводы пропадают без вести. Юнаковка, являясь ключевым логистическим центром, после возможного освобождения оставит украинские подразделения на границе с Курской областью без устойчивого снабжения.
Напомним, что за последнюю неделю боевых действий в зоне Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины потеряли около 3980 человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Харьковскую область не успевшие восстановить силы подразделения.